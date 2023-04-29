Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением рф в Украину. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы «Z» и «V», использование которых в индивидуальном номерном знаке намекает на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей вместо «З», «С», «В», «Ф», — объяснили в ГСЦ.

Такой запрет касается и надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил россии: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Также в ГСЦ обнародовали инфографику по номерным знакам. В соответствии с ней, на номерных знаках не могут быть надписи типа «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», но разрешаются надписи типа «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».

Отметим, индивидуальный номерной знак — это дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, он изготовляется по индивидуальному заказу владельца. Надпись на нем уникальна и не может повторяться. Поэтому если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен раньше, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО).

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