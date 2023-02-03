Западные танки появятся на фронте до лета, — атташе Украины в США

Поставки западных танков Leopard, Challenger и Abrams в Украину будут зависеть от сроков подготовки украинских военных, а к операциям на фронте Leopard и Challenger могут быть привлечены уже к лету.

Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий .

«Сейчас создана «танковая коалиция» — ряд стран, которые готовы нам предоставить танки, речь идет о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, — это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа», — заявил он.

По его словам, учения украинских военных на Leopard и Challenger будут проходить в разных странах и займут определенное время из-за сложности техники.

«Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, надо научить слаженно действовать в составе подразделений», — отметил Кременецкий.

Атташе посчитал, что применить танки на поле боя ВСУ смогут уже весной.

«Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать», — отметил Кременецкий.

При этом атташе добавил, что американские танки Abrams поступят в Украину в последнюю очередь.