Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Западные танки появятся на фронте до лета, — атташе Украины в США

Сегодня 07:15
просмотров

Поставки западных танков Leopard, Challenger и Abrams в Украину будут зависеть от сроков подготовки украинских военных, а к операциям на фронте Leopard и Challenger могут быть привлечены уже к лету.

Новости Днепра про Западные танки появятся на фронте до лета, - атташе Украины в США

Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий.

«Сейчас создана «танковая коалиция» — ряд стран, которые готовы нам предоставить танки, речь идет о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, — это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа», — заявил он.

По его словам, учения украинских военных на Leopard и Challenger будут проходить в разных странах и займут определенное время из-за сложности техники.

«Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, надо научить слаженно действовать в составе подразделений», — отметил Кременецкий.

Атташе посчитал, что применить танки на поле боя ВСУ смогут уже весной.

«Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать», — отметил Кременецкий.

При этом атташе добавил, что американские танки Abrams поступят в Украину в последнюю очередь.

«Abrams — тоже очень сложная техника. Abrams нам предоставляются по программе USAI, которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше, чем получение Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках», — добавил Кременецкий.

Читайте також:

Новости Днепра про Западные танки появятся на фронте до лета, - атташе Украины в СШАУкраїнська Новости Днепра про Западные танки появятся на фронте до лета, - атташе Украины в СШАРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19

    За 2 февраля лабораторным центром в Днепре было обнаружено 16…

    Бизнес не сложился: мужчина переехал в Павлоград, чтобы продавать наркотики
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Бизнес не сложился: мужчина переехал в Павлоград, чтобы продавать наркотики

    В Павлограде поймали закладчика, который переехал в город, чтобы продавать…

    В это невозможно поверить: россияне снимают порно с украденными украинскими детьми
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В это невозможно поверить: россияне снимают порно с украденными украинскими детьми

    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что…

    Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

    Сегодня российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской…

    Последние новости

    З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках: сьогодні прощатимуться з Героєм із Дніпропетровщини
    З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках: сьогодні прощатимуться з Героєм із Дніпропетровщини

    28 січня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув жовтоводець штаб-сержант ЗСУ Анатолій Безверхий.

    Сегодня 08:33
    просмотров
    Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19
    Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19

    За 2 февраля лабораторным центром в Днепре было обнаружено 16 случаев COVID-19.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно
    Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Бизнес не сложился: мужчина переехал в Павлоград, чтобы продавать наркотики
    Бизнес не сложился: мужчина переехал в Павлоград, чтобы продавать наркотики

    В Павлограде поймали закладчика, который переехал в город, чтобы продавать наркотики.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В это невозможно поверить: россияне снимают порно с украденными украинскими детьми
    В это невозможно поверить: россияне снимают порно с украденными украинскими детьми

    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне занимаются похищением украинских детей и снимают потом с ними видео сексуального характера.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район
    Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

    Сегодня российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницу
    Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницу

    Працівники поліції охорони Кривого Рогу затримали громадянку з підробленими документами.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев
    Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев

    Баскетболисты "Прометея" (Слобожанское, Днепропетровская обл.) провели свой 13-й поединок в групповом раунде Еврокубка. На «Арене Рига» в Латвии клуб выиграл у испанской команды «Ховентут Бадалона» – 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО)
    В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО)

    В полицию Каменского сообщили, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия.

    Вчера 18:21
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню
    В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню

    В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.

    Вчера 17:40
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх