Западные танки появятся на фронте до лета, — атташе Украины в США

Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий.
«Сейчас создана «танковая коалиция» — ряд стран, которые готовы нам предоставить танки, речь идет о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, — это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа», — заявил он.
По его словам, учения украинских военных на Leopard и Challenger будут проходить в разных странах и займут определенное время из-за сложности техники.
«Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, надо научить слаженно действовать в составе подразделений», — отметил Кременецкий.
Атташе посчитал, что применить танки на поле боя ВСУ смогут уже весной.
«Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать», — отметил Кременецкий.
При этом атташе добавил, что американские танки Abrams поступят в Украину в последнюю очередь.
«Abrams — тоже очень сложная техника. Abrams нам предоставляются по программе USAI, которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше, чем получение Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках», — добавил Кременецкий.
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