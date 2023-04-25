Заняли очередь с 5 утра: как жители Днепра к открытию McDonald’s готовились

Сегодня, 25 апреля, в Днепре открылись рестораны McDonald's.

Правда, не все заведения готовы встречать гостей. Пока работают только рестораны на площади Старомостовой, 5 (возле железнодорожного вокзала); просп. Гагарина, 128; просп. Героев, 2в; ул. Кондратюка, 2в; просп. Слобожанском, 1а.

Конечно, днепряне скучали по бургерам, ведь McDonald’s с 24 февраля 2022 года не работал в городе. Сейчас под заведениями огромные очереди – все хотят съесть долгожданный БигМак.

Так, днепрянка Татьяна Коваль и ее друзья заняли очередь еще с 5 утра. Ждать пришлось до 9. Друзья даже взяли с собой перекус.

Ожидание оправдало себя – первый чек в день открытия и много положительных эмоций.

А вы уже в очереди?)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре огромные пробки из-за открытия McDonald’s (ФОТО).

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