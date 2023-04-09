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  • Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышей

Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышей

Сегодня 08:39
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В Днепре выпустили на свободу краснокнижных летучих мышей.

Новости Днепра про Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышей

8 апреля в Днепре выпустили на свободу около 400 летучих мышей. Всех их спасли в течение зимы, пише Суспільне. Кстати, все летучие мыши в Украине считаются краснокнижными и охраняются законом, поэтому их запрещено убивать или калечить.

Как рассказала волонтер Ольга Ченцова, на свободу выпустили 350 рыжих вечерниц и 40 нетопиров. Зимой спасенные рукокрылые жили в харьковском Центре реабилитации, где их откармливали и приютили на время холодов.

Летучие мыши часто селятся в зданиях людей, чтобы выжить. Природная среда, в которой могут существовать рукокрылые понемногу разрушается, поэтому они ищут себе новое убежище. Хотя не все рады такому соседству, но если вы нашли рукокрылого у себя дома, то не нужно их трогать и убивать.

По словам волонтеров, они не вредят, не переносят воздушно-капельным путем никакие болезни и не собираются портить имущество.

Отмечается, что все без исключения виды летучих мышей, которые есть в Украине, занесены в Красную книгу и охраняются законом. Кроме этого, эти создания являются полезными животными, поэтому если вы нашли рукокрылого у себя дома, то не уничтожайте его.

В ближайшее время волонтеры выпустят на свободу остальных летучих мышей, которые сейчас находятся на реабилитации.

Новости Днепра про Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышей

Новости Днепра про Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышей

Напомним, ранее на балконе обнаружили более 500 рукокрылых. Летучие мыши поселились в одной из многоэтажек Днепра. Владелец квартиры позвал спасателей, которые вытаскивали этих созданий из обшивки лоджии. А несколько дней назад на улице Паникахи трое летучих мышей забрались в квартиру и летали под потолком.

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Новости Днепра про Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышейУкраїнська Новости Днепра про Занесены в Красную книгу: в Днепре выпустили на свободу почти 400 летучих мышейРусский

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