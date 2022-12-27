Заммера Днепра предлагает обменять голову снесенного Дубинина на украденного енота из Херсона

Заммэра Днепра предлагает поменять памятник Дубинину на енота из Херсона.

26 декабря в Днепре демонтировали еще два памятника, являющихся символами советской власти. Простились с Максимом Горьким и Валерием Чкаловым. Как отметил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, остается демонтировать еще три памятника – Ломоносову, Матросову и Ефиму Пушкину (больше известен как Танк). Однако это сделают уже в новом году, ведь монумент Ломоносова затруднительно демонтировать, ведь конструкция плотно закреплена.

В настоящее время памятники будут находиться на территории одного из коммунальных предприятий. Дальнейшую судьбу этих монументов решат позже. Однако Михаил Лысенко предложил отдать голову Дубинина на обмен и вернуть херсонского енота, который был украден россиянами, когда бежали из правобережной Херсонщины.

Но я уже предлагал обменять голову пионера Дубинина на похищенного российскими оккупантами енота из Херсона», – отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Напомним, новость о том, что россияне забрали с собой енота взорвала сеть. Кто-то смеялся над абсурдностью ситуации, ведь одна из пропагандисток радовалась тому, что вражеской армии удалось украсть животное, а украинцы в соцсетях начали делать мемы и требовать обмена енота.

Даже в Минобороны Украины официально пообещали вернуть херсонского енотика домой.

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