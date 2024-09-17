Заметили без сознания у подъезда: в Днепре спасли мужчину после передозировки опиоидами

На днях неравнодушные прохожие заметили возле одного из домов лежавшего без сознания молодого человека, рядом с которым были пустые шприцы. Днепряне вызвали «скорую».
Как рассказал медик Влад Боднюк, на место приехала реанимационная бригада Новокодакской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Во время первичного осмотра оказалось, что пациент находится в коме.
Дыхание 3 в минуту, кожа цианотическая, зрачки – миоз. Рядом с ним – пустые шприцы и следы от инъекций на руках, – комментирует случай медик.
Мужчине оказали неотложную помощь, после чего госпитализировали в токсикологическое отделение профильного медицинского учреждения города
Передозировка опиоидами – это серьезное состояние, которое может привести к смерти. Опиоиды – это группа сильнодействующих обезболивающих препаратов, подавляющих центральную нервную систему, дыхание. Когда их принимают в больших дозах или в комбинации с другими токсичными веществами, может быть передозировка.
Симптомы передозировки опиоидами:
— угнетение дыхания – это самый опасный симптом, который может привести к остановке дыхания;
— сонливость: человек может быть очень сонливым или впасть в кому;
— бледная или синюшная кожа – это свидетельствует о недостаточной поставке кислорода в органы;
— узкие зрачки – не реагируют на свет;
— слабый пульс;
— рвота;
— звуки дыхания: могут быть слышны хрипы или стоны.
Передозировка может произойти по разным причинам:
— прием большой дозы препарата или даже небольшое увеличение дозы может привести к передозировке, особенно если человек имеет низкую толерантность к опиоидам;
— Комбинация с другими веществами – опиоиды усиливают действие алкоголя и других депрессантов.
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