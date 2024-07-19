Заливают улицы машинным маслом: в Днепре 12 квартал терроризируют странные вандалы

Территорию возле местного кафе облили машинным маслом. В частности, мазут разлили на импровизированных каменных лавочках, на которых часто отдыхали люди. Об этом сообщила местная жительница Инга.
Облили машинной смазкой не только инвентарь на собачьей площадке, но еще и территорию напротив кофейни Ананас. Люди, что с вами? – рассказала Инга.
До этого местные жители думали, что соседям мешает собачья площадка, теперь днепряне уверены, что кто-то вредит умышленно. Люди подозревают в вандализме одного мужчину, который по их словам, работает на строительстве, откуда и ворует масло для своих пакостей. Впрочем, эту версию пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Одно известно точно, кто целенаправленно портит благоустройство микрорайона.
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