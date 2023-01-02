Залишились дружина, син та мати: загинув 41-річний воїн з Дніпропетровщини

26 декабря во время упорных боев с врагом в Донецкой области погиб Шкапин Александр Сергеевич. Ему был 41 год. У него остались жена, сын и мать.

Александр Шкапин родился 30 ноября 1981 года. В течение 2000-2001 годов проходил срочную военную службу. 7 сентября был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

Панихида состоится 2 января в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.С.Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев военного кладбища по ул.Весенней.

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