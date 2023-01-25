Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

Сегодня 08:00
просмотров

Средства командующий украинской армией получил в наследство.

Новости Днепра про Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

1 миллион долларов на ЗСУ пожертвовал и командующий украинской армией генерал Валерий Залужный. Эти деньги он получил в качестве наследства от американца украинского происхождения Григория Степанца. 

В целом за прошлый год украинцы задонатили на армию 22,3 миллиарда гривен или около 500 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального банка. Это значительно превысило благотворительные взносы внутри Украины на гуманитарную помощь, которые составили 920 миллионов гривен, или 20 миллионов долларов.

Читайте также:

Новости Днепра про Залужный задонатил на ВСУ миллион долларовУкраїнська Новости Днепра про Залужный задонатил на ВСУ миллион долларовРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина

    В Днепре до 26 января включительно не будут работать трамваи…

    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»

    В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен"…

    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы

    В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают…

    На вокзале в Каменском появились буржуйки
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    На вокзале в Каменском появились буржуйки

    Пока обстоятельства каждый день постоянно вносят свои коррективы в обычное…

    Последние новости

    В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина
    В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина

    В Днепре до 26 января включительно не будут работать трамваи и троллейбусы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Кривом Роге задержали мужчину, который размахивал пистолетом посреди дороги
    В Кривом Роге задержали мужчину, который размахивал пистолетом посреди дороги

    К счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»

    В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями
    Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы

    В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают в военкоматы. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе повестки выдают на улицах, а также оставляют на дверях квартир.

    Вчера 22:00
    просмотров
    На вокзале в Каменском появились буржуйки
    На вокзале в Каменском появились буржуйки

    Пока обстоятельства каждый день постоянно вносят свои коррективы в обычное движение жизни. Довольно часто приходится обращаться к давно забытым принадлежностям, которые казалось бы далеки от современной цивилизации, как, например, керосиновые лампы или печки-буржуйки.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины отразили наступление российских оккупантов в Донецкой области и нанесли удары по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

    Именно во столько оценили ущерб рыбинспекторы, нанесенные окружающей среде незаконным рыболовством. Однако самих браконьеров инспекторы не обнаружили. Нашли их во время рейда возле села Свободное Криворожского района.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

    В Павлограде двое мужчин 18 и 46 лет обворовывали дачи.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер

    В Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Все из-за существенного превышения лимитов потребления, выделенных НЭК Укрэнерго на сегодня.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх