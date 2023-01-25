Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

1 миллион долларов на ЗСУ пожертвовал и командующий украинской армией генерал Валерий Залужный. Эти деньги он получил в качестве наследства от американца украинского происхождения Григория Степанца.
В целом за прошлый год украинцы задонатили на армию 22,3 миллиарда гривен или около 500 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального банка. Это значительно превысило благотворительные взносы внутри Украины на гуманитарную помощь, которые составили 920 миллионов гривен, или 20 миллионов долларов.
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