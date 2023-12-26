Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать

Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запроса на конкретную цифру мобилизованных не подавало. Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона во вторник, 26 декабря.
Так генерал Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тысяч человек в ряды украинской армии.
Главком объяснил, что военное руководство постоянно уведомляет Минобороны и Кабмин о нуждах армии, но конкретного количества не называло.
Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на неизменной базе. Каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы такого не осуществляем, – сказал он.
В то же время, цифра в 500 тысяч мобилизованных оправдана и учитывает потребности ВСУ, отметил Залужный. Призвав такое количество людей Генштаб сможет компенсировать потери и восстановить бригады.
Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна, — объяснил главнокомандующий ВСУ.
Залужный отметил, что речь не идет об одномоментном призыве сотен тысяч человек. Это длительный процесс.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции сообщил, что Генштаб попросил расширить мобилизацию и призвать 400-500 тысяч человек в ряды ВСУ. А 25 декабря зарегистрировали обновленный законопроект о мобилизации.
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