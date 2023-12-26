Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать

Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать

Сегодня 16:36
просмотров

Валерий Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых необходимо мобилизовать.

Новости Днепра про Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать

Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запроса на конкретную цифру мобилизованных не подавало. Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона во вторник, 26 декабря.

Так генерал Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тысяч человек в ряды украинской армии.

Главком объяснил, что военное руководство постоянно уведомляет Минобороны и Кабмин о нуждах армии, но конкретного количества не называло.

Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на неизменной базе. Каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы такого не осуществляем, – сказал он.

В то же время, цифра в 500 тысяч мобилизованных оправдана и учитывает потребности ВСУ, отметил Залужный. Призвав такое количество людей Генштаб сможет компенсировать потери и восстановить бригады.

Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна, — объяснил главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что речь не идет об одномоментном призыве сотен тысяч человек. Это длительный процесс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции сообщил, что Генштаб попросил расширить мобилизацию и призвать 400-500 тысяч человек в ряды ВСУ. А 25 декабря зарегистрировали обновленный законопроект о мобилизации.

Читайте также:

Новости Днепра про Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизоватьУкраїнська Новости Днепра про Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых нужно мобилизоватьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка
Новости Украины
22.12.2023 16:54
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка

В скандале с ТЦК Одессы неожиданная развязка.

«В Буковеле можно спастись от мобилизации за деньги»: в сети распространяют очередной фейк
Новости Днепра
19.12.2023 10:38
«В Буковеле можно спастись от мобилизации за деньги»: в сети распространяют очередной фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Залужный прокомментировал информацию о том, что россияне планируют захватить Днепр до 2026 года
Новости Днепра
18.12.2023 15:50
Залужный прокомментировал информацию о том, что россияне планируют захватить Днепр до 2026 года

Сегодня во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины…

Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал
Новости Украины
18.12.2023 13:33
Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал

Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете…

Последние новости

Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Нужна ваша помощь в поисках!

Сегодня 18:00
4
просмотров
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…

Сегодня 17:19
5
просмотров
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака

Важная информация!

Сегодня 16:39
8
просмотров
Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА
Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА

Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.

Сегодня 16:26
5
просмотров
На войне погиб адвокат и преподаватель права из Днепра, более месяца считавшийся пропавшим без вести
На войне погиб адвокат и преподаватель права из Днепра, более месяца считавшийся пропавшим без вести

Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.

Сегодня 15:12
3
просмотров
Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)
Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не…

Сегодня 14:59
7
просмотров
В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети
В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

Мужчину задержали.

Сегодня 14:28
3
просмотров
В Украине впервые за пять лет вернут ГИА: когда ученики 4 и 9 классов в Днепре будут сдавать экзамены
В Украине впервые за пять лет вернут ГИА: когда ученики 4 и 9 классов в Днепре будут сдавать экзамены

Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и 9 классов.

Сегодня 14:15
4
просмотров
В Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь
В Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь

Важна любая информация!

Сегодня 13:41
4
просмотров
В Днепре в колодце нашли мертвую пожилую женщину: что говорят в полиции
В Днепре в колодце нашли мертвую пожилую женщину: что говорят в полиции

На днях в Днепре на территории частного дома в коммуникационном колодце обнаружили мертвую 66-летнюю женщину.

Сегодня 13:30
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх