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Заложили бомбу: в Днепре «заминировали» ТРК «МОСТ-Сити» и отделения банков

Сегодня 11:17
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Были админздания, роддома, ТРЦ, больницы, школы, а теперь еще и отделения банков...

Новости Днепра про Заложили бомбу: в Днепре

В Днепре продолжают действовать «минеры».

Так, за минувшие сутки на почту Службы безопасности поступило два сообщения о минировании.

В первом письме речь шла о заминировании отделений одной из сети банков. Правоохранители обследовали 16 помещений и прилегающие к ним территории, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Кроме того, неизвестные сообщили о заминировании ТРК «МОСТ-Сити центр». Якобы в помещении на втором этаже заложена бомба. Информация о заминировании также не подтвердилась. Полиция не нашла никаких взрывоопасных предметов.

Сейчас «шутников» разыскивают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии. Также читайте: в Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции.

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