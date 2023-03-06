Заложили бомбу: в Днепре «заминировали» ТРК «МОСТ-Сити» и отделения банков

В Днепре продолжают действовать «минеры».
Так, за минувшие сутки на почту Службы безопасности поступило два сообщения о минировании.
В первом письме речь шла о заминировании отделений одной из сети банков. Правоохранители обследовали 16 помещений и прилегающие к ним территории, взрывоопасных предметов не обнаружили.
Кроме того, неизвестные сообщили о заминировании ТРК «МОСТ-Сити центр». Якобы в помещении на втором этаже заложена бомба. Информация о заминировании также не подтвердилась. Полиция не нашла никаких взрывоопасных предметов.
Сейчас «шутников» разыскивают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии. Также читайте: в Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции.
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