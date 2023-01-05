Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготников

Все произошло днем 4 января, рассказали днепряне в сообществе «Березинка Админ». По словам очевидца, маршрутчик сначала проехал мимо остановки на улице Гагарина-Чернышевского, где стояли пенсионеры. Сделал он это вроде бы для того, чтобы не брать льготников в салон.
Затем через 10 метров водитель 87 маршрутки остановился, однако когда пассажиры подбежали к транспорту — закрыл перед ними дверь и уехал.
В салоне было максимум 5-7 стоящих пассажиров», — написал автор сообщения.
Поэтому водитель смело мог взять новых пассажиров в салон.
Отметим, что с жалобами на перевозчиков можно обращаться в городской департамент транспорта.
Сделать это можно в чате департамента або на гарячую линию горсовета (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12
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