Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготников

В Днепре маршрутчик отказался везти льготников.

Все произошло днем 4 января, рассказали днепряне в сообществе «Березинка Админ». По словам очевидца, маршрутчик сначала проехал мимо остановки на улице Гагарина-Чернышевского, где стояли пенсионеры. Сделал он это вроде бы для того, чтобы не брать льготников в салон.

Затем через 10 метров водитель 87 маршрутки остановился, однако когда пассажиры подбежали к транспорту — закрыл перед ними дверь и уехал.

В салоне было максимум 5-7 стоящих пассажиров», — написал автор сообщения.

Поэтому водитель смело мог взять новых пассажиров в салон.

Отметим, что с жалобами на перевозчиков можно обращаться в городской департамент транспорта.

Сделать это можно в чате департамента або на гарячую линию горсовета (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12

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