Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготников

Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготников

Вчера 17:13
просмотров

В Днепре маршрутчик отказался везти льготников.

Новости Днепра про Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготников

Все произошло днем 4 января, рассказали днепряне в сообществе «Березинка Админ». По словам очевидца, маршрутчик сначала проехал мимо остановки на улице Гагарина-Чернышевского, где стояли пенсионеры. Сделал он это вроде бы для того, чтобы не брать льготников в салон.

Затем через 10 метров водитель 87 маршрутки остановился, однако когда пассажиры подбежали к транспорту — закрыл перед ними дверь и уехал.

В салоне было максимум 5-7 стоящих пассажиров», — написал автор сообщения.

Поэтому водитель смело мог взять новых пассажиров в салон.

Отметим, что с жалобами на перевозчиков можно обращаться в городской департамент транспорта.

Сделать это можно в чате департамента або на гарячую линию горсовета (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12

Читайте також:

Новости Днепра про Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготниковУкраїнська Новости Днепра про Закрыл дверь перед носом: в Днепре маршрутчик не пустил в салон пассажиров-льготниковРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

    Мэр Днепра рассказал, куда денут снесенные памятники и анонсировал демонтаж…

    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 10:47
    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

    В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические…

    Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине

    Сотрудники СБУ провели обыски в храмах Днепропетровской епархии.

    На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда

    Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця"…

    Последние новости

    На Днепропетровщине мужчина продавал РПГ, гранаты и патроны
    На Днепропетровщине мужчина продавал РПГ, гранаты и патроны

    В Апостолово 56-летний мужчина незаконно продавал оружие. Его задержали.

    Сегодня 12:03
    2
    просмотров
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

    Мэр Днепра рассказал, куда денут снесенные памятники и анонсировал демонтаж монумента посвященного Магрелову.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    В Днепре действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики
    В Днепре действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

    Сегодня, 6 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.

    Сегодня 11:05
    0
    просмотров
    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт
    Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

    В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические рейсы.

    Сегодня 10:47
    1
    просмотров
    Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине
    Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине

    Сотрудники СБУ провели обыски в храмах Днепропетровской епархии.

    Сегодня 10:24
    просмотров
    Первый уровень опасности: в Днепре предупреждают о метеорологическом явлении
    Первый уровень опасности: в Днепре предупреждают о метеорологическом явлении

    Порывы ветра – 15-20 м/с.

    Сегодня 10:09
    1
    просмотров
    В Днепре 59-летняя женщина задержала вора, который пытался вытащить у нее из кармана Iphone
    В Днепре 59-летняя женщина задержала вора, который пытался вытащить у нее из кармана Iphone

    Утром 5 января около 09:42 правоохранители Днепра получили сообщение о краже на улице Байкальская.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда
    На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда

    Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району
    Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району

    Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, — Генштаб
    Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, — Генштаб

    Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх