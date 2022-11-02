Заколоченные окна и граффити: как сегодня выглядит один из самых популярных ночных клубов 2000-х в Днепре (ФОТО)

Около 20 лет назад в Днепре был бум на ночные клубы. Они появлялись один за одним, как грибы после дождя. Но до 2022 года «дожили» не все. Практически все «первопроходцы» сегодня закрыты, а здания, где они находились стоят заброшенными.

В начале 2000-х в Днепре на жилмассиве Победа открылся ночной клуб «Кингстон» и сразу стал популярным среди молодежи города. Находится он у студенческого общежития, в бывшем продуктовом магазине.

Несколько лет в клубе не только развлекалась молодежь Днепра, там также проводили музыкальные «фестивали». Тогда в нашем городе это не было так широко популярно, как сейчас. В клуб съезжалось несколько групп со всей Украины, они пели свои песни, а после – уезжали каждый в свой город.

Но уже в начале 2010-х популярность «Кингстона» постепенно сошла на нет, а через время клуб и вовсе закрылся.

Последние лет 5 здание, где раньше играла музыка стоит закрытым. Его стены используются в качестве доски объявлений, территория у бывшего клуба стала стоянкой для авто, а над входными дверями и окнами «поработали» вандалы.

Недавно на стене «Кингстона» появился рисунок. Необычное граффити создали студенты-медики, живущие по соседству. На рисунке смерть с косой останавливает сильный молодой человек, держащий в руках «знак» медиков.

Также рядом с «картиной» нарисованы флаги разных стран Европы и не только, как символ того, что в нашем городе обучаются будущие врачи из разных государств, и часть из них приложила руку к созданию рисунка.

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