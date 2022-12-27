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Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор Пронин

Сегодня 19:45
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Захищаючи свободу та незалежність України, 23 грудня у Донецькій області загинув 57-річний Пронін Віктор Анатолійович. Уродженець міста Кам’янське. У бойца остались жена и две дочери.

Новости Днепра про Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор Пронин

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Каменского.

Виктор окончил ПТУ №26 и выбрал рабочую профессию. В советские годы, на протяжении 1985 – 1987 годов, проходил срочную военную службу. До начала полномасштабного вторжения работал на ЧАО «Южкокс».

22 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, был мобилизован и участвовал в боевых действиях.

Панахида состоится 28 декабря в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО, которая находится на ул. Сергея Слисаренко, 34.

Похоронят Защитника в 12:00 на Аллее Героев по улице Весенней.

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Новости Днепра про Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор ПронинУкраїнська Новости Днепра про Защищая Украину, погиб младший сержант из Каменского Виктор ПронинРусский

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