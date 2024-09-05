Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный дом

Сегодня, 5 сентября, в 4 утра в Кривом Роге на улице Сухумской Долгинцевского района города горел дом.
Сообщения об этом поступило в Службу спасения, пишут в пресс-центре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел на территории частного домовладения: произошло возгорание сооружения и дров. Огонь успел распространиться на крышу летней кухни. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м.
В 07:40 возгорание было ликвидировано.
К счастью, обошлось без погибших и раненых.
К работам привлечены 14 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре спасатель, который был на выходном, спас мужчину из пожара.
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