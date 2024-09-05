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Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный дом

Сегодня 09:45
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В Кривом Роге в частном домовладении возник пожар.

Новости Днепра про Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный дом

Сегодня, 5 сентября, в 4 утра в Кривом Роге на улице Сухумской Долгинцевского района города горел дом.

Сообщения об этом поступило в Службу спасения, пишут в пресс-центре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел на территории частного домовладения: произошло возгорание сооружения и дров. Огонь успел распространиться на крышу летней кухни. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м.

В 07:40 возгорание было ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

К работам привлечены 14 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре спасатель, который был на выходном, спас мужчину из пожара.

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Новости Днепра про Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный домУкраїнська Новости Днепра про Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный домРусский

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