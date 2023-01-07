Загорелся матрас: в Днепре в результате пожара погиб 51-летний мужчина

Вызов в Службу спасения «101» поступил примерно в 15:40.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели и установили, что внутри одноэтажного жилого дома загорелся матрас. В доме также нашли тело мужчины 1971 года рождения без признаков жизни.
Сообщается, что возгорание ликвидировало местное население еще до прибытия сотрудников ГСЧС.
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