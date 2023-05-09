Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на четвертом этаже 5-этажного жилого дома.
Пожилые супруги, 92-летний мужчина и 84-летняя женщина, покинули задымленную квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Их осмотрели работники экстренной медицинской помощи. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пострадавших госпитализировали.
Возгорание локализовали в 14:22 и ликвидировали в 14:42. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на площади 3 кв. м.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек.
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