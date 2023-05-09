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  • Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Сегодня 18:22
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Сегодня, 9 мая, в 14:09 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице 8 Марта в Желтых Водах.

Новости Днепра про Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на четвертом этаже 5-этажного жилого дома.

Пожилые супруги, 92-летний мужчина и 84-летняя женщина, покинули задымленную квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Их осмотрели работники экстренной медицинской помощи. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пострадавших госпитализировали.

Возгорание локализовали в 14:22 и ликвидировали в 14:42. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на площади 3 кв. м.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Новости Днепра про Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек.

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Новости Днепра про Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горенияУкраїнська Новости Днепра про Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горенияРусский

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