Задержание на Европейской площади в Днепре: стали известны детали

На днях на Европейской площади жители Днепра стали свидетелями задержания неизвестного молодого человека, когда тот стоял с деньгами у обменника. Как сообщили в Нацполиции 14 августа, правоохранители тогда задержали мужчину, который за 1,5 тысячи долларов пообещал повлиять на ход досудебного расследования.
22-летний мужчина обещал фигуранту уголовного производства, начатого по факту незаконного оборота оружия, договориться об уничтожении части вещественных доказательств, а в случае неуплаты нужной суммы, напротив, угрожал ускорить расследование и повлиять на увеличение срока наказания. За совершенное ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Полицейская спецоперация по задержанию нарушителя прошла в центре Днепра с участием следователей и спецназовцев. Мужчина как раз только получил деньги за свое обещание повлиять на ход досудебного расследования.
Следователи сообщили 22-летнему мужчине подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
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