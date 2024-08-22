Задержали жителя Днепропетровщины, который почти неделю по вечерам тайно заходил «в гости» к знакомым

В Пятихатках на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который по вечерам заходил "в гости" к односельчанам.

29-летний житель Пятихаток через неделю обокрал четыре дома. Муж ждал, когда хозяева вечером зайдут в дом и потом шарит в них во дворе.

В течение недели злоумышленник совершил четыре кражи с территорий частных домовладений. Правоохранители выяснили, что вор проникал на территорию двора поздно вечером, когда хозяева уже находились в доме.

Добычей вора стали – генератор, металлоискатель и ноутбук. Также в ходе следственных действий выяснилось, что находясь в гостях у знакомого, подозреваемый похитил его газонокосилку.

Злоумышленника, которым был 29-летний мужчина, разоблачили, а похищенное имущество полицейские разыскали и вернули владельцам. По согласованию с Жовтоводской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

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