Задержали жителя Днепропетровщины, который почти неделю по вечерам тайно заходил «в гости» к знакомым

29-летний житель Пятихаток через неделю обокрал четыре дома. Муж ждал, когда хозяева вечером зайдут в дом и потом шарит в них во дворе.
В течение недели злоумышленник совершил четыре кражи с территорий частных домовладений. Правоохранители выяснили, что вор проникал на территорию двора поздно вечером, когда хозяева уже находились в доме.
Добычей вора стали – генератор, металлоискатель и ноутбук. Также в ходе следственных действий выяснилось, что находясь в гостях у знакомого, подозреваемый похитил его газонокосилку.
Злоумышленника, которым был 29-летний мужчина, разоблачили, а похищенное имущество полицейские разыскали и вернули владельцам. По согласованию с Жовтоводской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.
До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке…
В Днепропетровской области был поврежден газопровод.
На улице Шевченко в Днепре находится старинное здание с деревянным…
В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.
До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов…
Будьте осторожны!
В Днепропетровской области был поврежден газопровод.
Не исключено, что перед Днем Независимости российские обстрелы могут усилиться.
На улице Шевченко в Днепре находится старинное здание с деревянным мезонином. Возведенное более 150 лет назад, сегодня оно больше всего знаменито своими муралами.
В Днепре полицейские задержали подозреваемого в организации схемы незаконного пересечения границы.
В Новомосковском районе женщина убила своего отца.
На Криворожье из пожара спасли детей.
Срочную работу в Днепре можно найти в любое время: работодателям постоянно требуются сотрудники. Они готовы брать на работу соискателя без резюме и тестового задания. Главное – это желание человека найти срочную работу в Днепре и его желание работать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!