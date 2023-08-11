Зачем в Днепре в парке Зеленый Гай снова перекладывают плитку

На аллее в парке Зеленый Гай перекладывают плитку, состояние которой, по мнению днепрян, было почти идеальным. Поэтому горожане не понимают, зачем ее снова трогают.
Подскажите, пожалуйста, какая необходимость перекладывать плитку в парке Зеленый Гай?», — спрашивает днепрянин Дмитрий, по мнению которого состояние плитки было почти идеальным.
Как ответили в общественном совете, плитка действительно в нормальном состоянии. Однако ее надо переложить, ведь в парке недавно показался оползень, а вместе с ним сдвинулась и плитка, не имеющая бетонной подложки, потому что внизу под ней проходит водопровод. В настоящее время силами коммунального предприятия плитку выравнивают.
Надеемся, она будет еще долго радовать гостей городского парка, — отмечают в горсовете.
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