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  • Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

Сегодня 16:58
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Злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары по телу. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Новости Днепра про Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

8 апреля в одном из частных домов Солонянского района между 65-летней владелицей дома и ее 75-летним знакомым возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и телу, после чего ушел с места преступления. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Позже правоохранители задержали злоумышленника.

10 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

Новости Днепра про Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

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