Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

8 апреля в одном из частных домов Солонянского района между 65-летней владелицей дома и ее 75-летним знакомым возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и телу, после чего ушел с места преступления. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Позже правоохранители задержали злоумышленника.
10 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается следствие.
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