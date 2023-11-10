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Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Сегодня 21:56
просмотров

В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Курьезный случай произошел вечером 10 ноября в центре Днепра.

К спасателям позвонили горожане, которые попросили вызволить их из подземного коллектора. Они сообщили чрезвычайникам, что заблудились и не могут самостоятельно выбраться на поверхность.

Событие произошло вблизи улицы Воскресенской.

Приехав на место происшествия, спасатели выяснили, что на глубине 3 метра по неизвестным причинам находятся 7 человек. К сожалению, горожане не объяснили, что делали под землей.

Спасатели открутили люки и дождевые решетки, спустили стремянки и помогли людям выбраться.

Позже выяснилось, что горожане пошли на экскурсию и заблудились.

Спасением занимались 10 чрезвычайников и 2 единицы техники.

С днепрянами все в порядке, в медицинской помощи они не нуждались.

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

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Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человекУкраїнська Новости Днепра про Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человекРусский

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