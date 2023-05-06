За утро на Днепропетровщине уничтожили два российских беспилотника

Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.

Утро 6 мая на Днепропетровщине оказалось тревожным. Около 8 часов утра в Днепре раздался взрыв. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, защитники неба уничтожили БПЛА.

А уже в 10 утра жители Кривого Рога сообщали о нескольких взрывах, а в области объявили тревогу. После отбоя глава ОВА сообщил, что воздушные силы сбили еще один российский БПЛА.

Еще минус один БПЛА. ПВК «Схід» в районе города Кривой Рог уничтожен вражеский дрон, — написал Сергей Лысак.

Напомним, этой ночью тоже было неспокойно. Военные из воздушного командования «Схід» ликвидировали четыре дрока-камикадзе, летевших на Днепр и область.

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