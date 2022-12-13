Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян, — Генштаб

Сегодня 10:00
просмотров

За минувшие сутки, 12 декабря, украинские защитники отразили 16 атак россиян на Донбассе, а наша авиация нанесла 5 ударов по местам скопления сил россиян.

Новости Днепра про За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян, - Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмив Донецкая область.

Российские обстрелы

За сутки россияне нанесли 7 ракетных ударов, 5 из которых — по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери посреди мирных обитателей.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
  • За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.
  • На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.
  • В Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
  • На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба .
  • На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоров инка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
  • В Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Мали и Плавные Запорожской области.
  • На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.
  • На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск ротирует отдельные подразделения. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из РФ.

Читайте также:

Новости Днепра про За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии

    Сегодня в Днепре и области будут проходить экстренные отключения света.

    В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график

    Приднепровская железная дорога изменила расписание 14 электричек, курсирующих по Днепропетровской…

    Сегодня в Каменском попрощаются с погибшим воином
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Сегодня в Каменском попрощаются с погибшим воином

    Солдат Сергей Бацун из Каменского погиб вблизи населенного пункта Бражковка…

    В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб

    Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Днепра 12 декабря, повалил…

    Последние новости

    Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло
    Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло

    Важная информация!

    Сегодня 10:02
    0
    просмотров
    Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии
    Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии

    Сегодня в Днепре и области будут проходить экстренные отключения света.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область
    Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область

    Российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области 50 снарядов, обрушив на мирные города и деревни семь обстрелов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график
    В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график

    Приднепровская железная дорога изменила расписание 14 электричек, курсирующих по Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Сегодня в Каменском попрощаются с погибшим воином
    Сегодня в Каменском попрощаются с погибшим воином

    Солдат Сергей Бацун из Каменского погиб вблизи населенного пункта Бражковка Харьковской области 2 апреля. Вернуть его тело семье смогли лишь спустя 8 месяцев.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб
    В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб

    Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Днепра 12 декабря, повалил с сквере Старова дерево и столб.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Вифлеемский огонь отправился по Украине на поезде Днепр-Львов
    Вифлеемский огонь отправился по Украине на поезде Днепр-Львов

    Начальники 12 поездов доставят его в областные центры Украины и в города Краматорск и Конотоп.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом
    Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Объявлены номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»
    Объявлены номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»

    80-ая церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 10 января.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепропетровской области задержали женщину, которая перевозила таблетки для изготовления наркотиков
    В Днепропетровской области задержали женщину, которая перевозила таблетки для изготовления наркотиков

    55-летняя женщина на Peugeot 207 везла из-за границы в Днепропетровскую область большую партию таблеток для изготовления наркотиков.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх