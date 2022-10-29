За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19

В Кривом Роге за минувшие сутки зарегистрировали 90 случаев заболевания COVID.
Об этом сообщает Александр Вилкул, начальник военной администрации города.
По его словам, уже зарегистрировано 634 заболевших.
Напомню, что в прошлый раз количество заболевших начало увеличиваться в геометрической прогрессии после 700-800 человек, — отметил Вилкул.
И призвал всех вакцинироваться.
Дорогие земляки, вакцины есть. Прошу идти и вакцинироваться. Это безопасность и вас, и ваших близких, – написал начальник военной администрации Кривого Рога.
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