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За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте

Сегодня 08:30
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Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами «Калибр» — по гражданской инфраструктуре Николаева. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет «Кинжал», 13 крылатых ракет «Калибр» (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфине, Кондратовка, Садки, Запсилье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица в Харьковськой.
  • На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуричанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.
  • На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов вблизи Белогоровки в Луганской области и Спорного, Северского и Красного в Донецкой области. Артиллерийскии обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торецк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки. Обстрелял из артиллерии, в частности, Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомис и Малая Токмачка в Херсонской области. Между тем обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомис Херсонской и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

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Новости Днепра про За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронтеРусский

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