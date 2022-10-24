За полчаса военные приземлили два российских КА-52 на юге Украины

Отметим, что КА52 ударный боевой вертолет армии РФ. Русские прозвали его Аллигатор и очень им гордятся. Стоимость одного вертолета – 16 миллионов долларов.

24 октября, с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования «Юг» Воздушных Сил сбиты два ударных вертолета Ка-52″, — уточнили военные.

За полчаса в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ

Украинские военные на Юге ликвидировали два КА-52 россиянина.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине…

Сегодня утро украинцев снова началось с воздушной тревоги.

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