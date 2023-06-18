За объявление на столбе – штраф: в Днепре будут бороться с незаконно размещенной рекламой

Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил благоустройства города. Коммунальщики Днепра активно с этим борются, однако это мешает их основной работе.

Только за прошлый месяц коммунальщики вычистили от незаконно размещенной рекламы 610 опор. Поиск столбов, как рассказывают рабочие, занимает определенное время и тормозит другие важные дела.

В горсовете Днепра сообщают, что наиболее «загрязненные» незаконной рекламой участки — это центральная часть города и проспект Гагарина.

Нарушителей Правил благоустройства города будут штрафовать: для физических лиц — от 340 до 1 360 грн, для юридических — от 850 до 1 700 грн.

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