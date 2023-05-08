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За неделю в Днепре зафиксировано 2 596 случаев заболевания ОРВИ

Сегодня 22:00
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В течение недели госпитализированы 158 человек.

Новости Днепра про За неделю в Днепре зафиксировано 2 596 случаев заболевания ОРВИ

Из них 693 больных – это дети.
 
Также через неделю в Днепре диагностирован 1 случай заболевания гриппом.
 
За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 2 прививки от COVID-19.
 
Всего уже проведено 1128899 прививок.
 
В течение суток зафиксирован 31 случай заболевания COVID-19.
 
На сегодняшний день на стационарном лечении от COVID-19 находится 68 человек.


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Новости Днепра про За неделю в Днепре зафиксировано 2 596 случаев заболевания ОРВИУкраїнська Новости Днепра про За неделю в Днепре зафиксировано 2 596 случаев заболевания ОРВИРусский

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