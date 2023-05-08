За неделю в Днепре зафиксировано 2 596 случаев заболевания ОРВИ

На сегодняшний день на стационарном лечении от COVID-19 находится 68 человек.

Всего уже проведено 1128899 прививок.

За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 2 прививки от COVID-19.

Также через неделю в Днепре диагностирован 1 случай заболевания гриппом.

Из них 693 больных – это дети.

В течение недели госпитализированы 158 человек.

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