За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП

На прошлой неделе на дорогах Днепропетровской области произошло 116 ДТП. Из них 19 с пострадавшими. Об этом было объявлено в ходе брифинга в Днепропетровской ОВА.

«В Днепропетровской области количество аварий в темное время суток не превышает среднего. Но в целом она выросла в Украине. За последние две недели произошло на 25% больше несчастных случаев. Призываем водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге», — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Она подчеркнула, что пешеходы должны заботиться о том, чтобы быть видимыми в темноте. Для этого нужно приобрести светоотражающие элементы. Это могут быть ленты, наклейки, браслеты, брелоки. Их следует размещать на движущихся частях тела. Дети – на уровне головы, тела и рук. Их можно повесить на верхнюю одежду, сумки, обувь.

С такими наклейками пешеход виден на расстоянии 130 метров. Это позволяет водителю вовремя реагировать.

Чтобы быть заметным на дороге, нужно выбирать светную одежду. Пешеходов в темных нарядах трудно разглядеть.

Для вечерней прогулки ваш питомец должен надеть ошейник или костюм с светоотражающими элементами.

Водители должны быть бдительными во время вождения. Притормозите возле магазинов, людных мест и пешеходных переходов. Даже когда кажется, что там никого нет.

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