Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП

Сегодня 09:00
просмотров

На прошлой неделе на дорогах Днепропетровской области произошло 116 ДТП. Из них 19 с пострадавшими. Об этом было объявлено в ходе брифинга в Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП

«В Днепропетровской области количество аварий в темное время суток не превышает среднего. Но в целом она выросла в Украине. За последние две недели произошло на 25% больше несчастных случаев. Призываем водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге», — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Она подчеркнула, что пешеходы должны заботиться о том, чтобы быть видимыми в темноте. Для этого нужно приобрести светоотражающие элементы. Это могут быть ленты, наклейки, браслеты, брелоки. Их следует размещать на движущихся частях тела. Дети – на уровне головы, тела и рук. Их можно повесить на верхнюю одежду, сумки, обувь.

С такими наклейками пешеход виден на расстоянии 130 метров. Это позволяет водителю вовремя реагировать.  

Чтобы быть заметным на дороге, нужно выбирать светную одежду. Пешеходов в темных нарядах трудно разглядеть.

Для вечерней прогулки ваш питомец должен надеть ошейник или костюм с светоотражающими элементами. 

Водители должны быть бдительными во время вождения. Притормозите возле магазинов, людных мест и пешеходных переходов. Даже когда кажется, что там никого нет.  

Читайте также:

Новости Днепра про За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТПУкраїнська Новости Днепра про За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТПРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

    Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят…

    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

    Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

    В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около…

    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

    02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода,…

    Последние новости

    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб
    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

    Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью
    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

    Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

    В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

    02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода, улица Рората 101А) состоится церемония прощания с погибшим Героем – Кардасовым Андреем Георгиевичем.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь
    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья
    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья

    Жителей региона предостерегают от сжигания опавших листьев. Такие пожары загрязняют воздух и вредят здоровью человека. Нарушителям грозят штрафы или даже уголовная ответственность.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре на Тополе орел прилетел в гости к сотрудникам АТБ (ВИДЕО)
    В Днепре на Тополе орел прилетел в гости к сотрудникам АТБ (ВИДЕО)

    Вот такая диковинка прилетела сегодня на базу АТБ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    «Сечі немає терпіти ці борошна»: рф запустила фейковый флешмоб в соцсетях из-за блекаута
    «Сечі немає терпіти ці борошна»: рф запустила фейковый флешмоб в соцсетях из-за блекаута

    Россия запустила фейковый флешмоб в социальных сетях из-за блекаута в Украине. Однако провокацию россиян выдал Gоogle-переводчик.

    Вчера 20:30
    просмотров
    У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси
    У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

    В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, — Генштаб

    Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. ВСУ удалось сбить два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх