За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП

«В Днепропетровской области количество аварий в темное время суток не превышает среднего. Но в целом она выросла в Украине. За последние две недели произошло на 25% больше несчастных случаев. Призываем водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге», — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.
Она подчеркнула, что пешеходы должны заботиться о том, чтобы быть видимыми в темноте. Для этого нужно приобрести светоотражающие элементы. Это могут быть ленты, наклейки, браслеты, брелоки. Их следует размещать на движущихся частях тела. Дети – на уровне головы, тела и рук. Их можно повесить на верхнюю одежду, сумки, обувь.
С такими наклейками пешеход виден на расстоянии 130 метров. Это позволяет водителю вовремя реагировать.
Чтобы быть заметным на дороге, нужно выбирать светную одежду. Пешеходов в темных нарядах трудно разглядеть.
Для вечерней прогулки ваш питомец должен надеть ошейник или костюм с светоотражающими элементами.
Водители должны быть бдительными во время вождения. Притормозите возле магазинов, людных мест и пешеходных переходов. Даже когда кажется, что там никого нет.
Читайте также:
Автор:
Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят…
Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.
В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около…
02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода,…
Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.
Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.
В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.
02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода, улица Рората 101А) состоится церемония прощания с погибшим Героем – Кардасовым Андреем Георгиевичем.
Захватите с собой зонт!
Жителей региона предостерегают от сжигания опавших листьев. Такие пожары загрязняют воздух и вредят здоровью человека. Нарушителям грозят штрафы или даже уголовная ответственность.
Вот такая диковинка прилетела сегодня на базу АТБ.
Россия запустила фейковый флешмоб в социальных сетях из-за блекаута в Украине. Однако провокацию россиян выдал Gоogle-переводчик.
В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод.
Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. ВСУ удалось сбить два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!