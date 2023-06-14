За мир в своей стране боец ​​из Днепропетровщины отдал самое ценное – жизнь

Днепропетровщина снова потеряла героя.

В боях за Украину погиб главный сержант-командир Бебко Владислав. Военный погиб при исполнении обязанностей 9 июня 2023 возле с. Стельмаховка Луганской области. Об этом сообщает на фейсбук-странице «Обуховский поселковый совет».

Верный сын Украины, мужественный, храбрый защитник с честью и до последнего вздоха выполнял свои военные обязательства. За мир в своей стране Владислав Бебко отдал самое ценное – собственную жизнь.

«К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, но мы обещаем помнить всех, кто попал в Небесное войско», — говорится в сообщении.

Вечная память и слава Герою.

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