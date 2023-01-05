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  • Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

Сегодня 06:45
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В 2022 году в нашей области появилось на свет 16053 ребенка. Мальчиков чуть больше, чем девочек.

Новости Днепра про Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

Радостную статистику сообщает департамент здравоохранения ДнепроОВА. Отмечается, что почти 13,5 тыс. младенцев родилось именно с начала войны. Из них – 7065 мальчиков и 6393 девочки.

Щедрым год выдался на двойни. В Днепропетровской области их родилось 48. А две пары стали родителями тройни.

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Новости Днепра про Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройниУкраїнська Новости Днепра про Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройниРусский

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