Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

Радостную статистику сообщает департамент здравоохранения ДнепроОВА. Отмечается, что почти 13,5 тыс. младенцев родилось именно с начала войны. Из них – 7065 мальчиков и 6393 девочки.
Щедрым год выдался на двойни. В Днепропетровской области их родилось 48. А две пары стали родителями тройни.
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