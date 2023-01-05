Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

В 2022 году в нашей области появилось на свет 16053 ребенка. Мальчиков чуть больше, чем девочек.

Радостную статистику сообщает департамент здравоохранения ДнепроОВА. Отмечается, что почти 13,5 тыс. младенцев родилось именно с начала войны. Из них – 7065 мальчиков и 6393 девочки.

Щедрым год выдался на двойни. В Днепропетровской области их родилось 48. А две пары стали родителями тройни.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: