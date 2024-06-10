За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

Напомним, сегодня агрессор ударил по Харькову, сообщается о пострадавших.

В райцентре пострадал 45-летний мужчина, его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома.

По предварительной информации, агрессор запустил 13 дронов-камикадзе и артиллерию.

Об этом сообщил глава ВОР Николай Лукашук.

В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.

В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.

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