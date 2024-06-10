За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

Об этом сообщил глава ВОР Николай Лукашук.
По предварительной информации, агрессор запустил 13 дронов-камикадзе и артиллерию.
Пострадал Никополь, Марганецкая и Мировская общины.
В райцентре пострадал 45-летний мужчина, его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома.
Повреждена многоэтажка, админздание, коммунальное предприятие, 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, инфраструктурный объект, автомобили, микроавтобус и линия электропередачи, — доложил Лукашук.
В публикации глава ДОР поделился последствиями атаки.
Напомним, сегодня агрессор ударил по Харькову, сообщается о пострадавших.
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