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За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

Сегодня 21:53
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В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.

Новости Днепра про За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

Об этом сообщил глава ВОР Николай Лукашук.

По предварительной информации, агрессор запустил 13 дронов-камикадзе и артиллерию.

Пострадал Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

В райцентре пострадал 45-летний мужчина, его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома.

Повреждена многоэтажка, админздание, коммунальное предприятие, 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, инфраструктурный объект, автомобили, микроавтобус и линия электропередачи, — доложил Лукашук.

В публикации глава ДОР поделился последствиями атаки.

Напомним, сегодня агрессор ударил по Харькову, сообщается о пострадавших.

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Новости Днепра про За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчинаУкраїнська Новости Днепра про За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчинаРусский

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