За день Днепропетровщину обстреляли 7 раз

Как всегда досталось Никопольскому району.

О последствиях обстрелов рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Только за день Никопольщина 7 раз содрогалась от обстрелов из тяжелой артиллерии. По району также бахнули тремя дронами-камикадзе.

В самом Никополе повреждены 16 частных домов и 8 хозяйственных построек. Одна – уничтожена. Избиты гимназия и четверть сотни солнечных панелей. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

Есть разрушение и в Марганецкой общине. Изуродованы 3 дома местных, хозяйственные постройки. А еще – электросети.

Среди людей жертв нет. В остальных районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

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