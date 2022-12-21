За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«После продолжительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать», — заявил Игнат.
Всего за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 дронов и 300 крылатых ракет.
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