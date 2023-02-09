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  • За антивоенную позицию: известную актрису из Днепра выгнали из театра в РФ, где она проработала 50 лет

За антивоенную позицию: известную актрису из Днепра выгнали из театра в РФ, где она проработала 50 лет

Сегодня 17:03
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Известную российскую актрису, родившуюся в Днепре, уволили из театра в Москве за антивоенную позицию.

Новости Днепра про За антивоенную позицию: известную актрису из Днепра выгнали из театра в РФ, где она проработала 50 лет

Об этом пишет росСМИ «СтарХит» со ссылкой на слова актрисы.

Руководство московского «Современника», где Ахеджакова проработала более 50 лет, убрало актрису из всех спектаклей. Такое решение они объяснили тем, что кто-то пишет письма в театр, с требованием уволить звезду.

Ахеджакова видела приказ руководителя и новое расписание постановок.

Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя, – прокомментировала эту информацию Ахеджакова.

Отметим, что Ахеджакова достаточно резко для России высказывалась о войне в Украине и критиковала многие происходящие в РФ события. Однако уезжать из страны актриса не торопилась.

Ахеджакова говорит, что решение о ее увольнении могли принять «наверху», поэтому теперь путь на сцену ей закрыт.

Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника». Да и предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы, – пожаловалась актриса.

Лия Ахеджакова родилась в Днепропетровске, но почти всю свою жизнь прожила на России. В 1956 году она поступила в институт цветных металлов в Москве, но через полтора года перевелась в театральный. В театре «Современник» она работала с 1977 года.

Ахеджакова действительно неоднократно высказывалась в поддержку Украины. Раньше она называла себя «террористкой», потому что считала Крым украинским, а весной 2022 года призвала остановить войну и говорила «раскрыть» рот своим коллегам.

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