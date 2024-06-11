Изъяли боеприпасы и наркотики: в Кривом Роге задержали сбытчика оружия

В Криворожском районе правоохранители задержали мужчину, сбывавшего оружие и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Сообщается, что 9 июня на одной из улиц Криворожского района сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину во время продажи боеприпасов.

В тот же день правоохранители провели обыск в доме по месту жительства правонарушителя и изъяли противотанковые гранаты, мины, РПГ, пыл УЗРГМ, около 300 патронов, а также медицинские шприцы и каннабис. Все изъятое отправили на экспертизу.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, – отметили в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге поймали браконьера, наловившего рыбы на сумму более 200 тысяч гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: