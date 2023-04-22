Известные братья Борисенки из Днепра объяснили, почему не пошли воевать, несмотря на повестку

Братья Борисенко из Днепра прославились благодаря третьему сезону украинской "Фабрики звезд", однако сейчас о них ничего не слышно. Новых хитов от близнецов-певцов не было уже более 10-ти лет. Однако недавно они наконец появились в информационном пространстве, дав интервью ведущему Славе Демину.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале интервьюера.

Саша и Вова Борисенко продолжают жить в Днепре. В сентябре этого года им исполнится уже 31 год, в то время как слава к ним пришла, когда им было всего по 17 лет.

Как оказалось, одному из братьев, а именно Владимиру, во время полномасштабной войны пришла повестка, однако исполнитель на фронт не пошел. Говорит, что у него диагностировали редкое заболевание.

«Мне выдали повестку во Львове, я прописан в Днепре. У меня еще есть определенная особенность со здоровьем, которая не дает возможности идти воевать. Меня не берут. У меня эпилептический синдром, это не полный вид эпилепсии. Эпилептический приступ — это когда судорога, у меня были случаи. Я стою на учете у врача», — поделился он.

Что же касается Александра, то ему повестка, как утверждает он сам, не приходила. Вместе с тем певец уверяет, что от него гораздо больше пользы будет в тылу, чем на передовой. Оставаясь в Днепре, он активно помогает военным, их семьям и гражданским.

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