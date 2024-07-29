Изуродованный дом и хозяйственные постройки: вечером враг атаковал Днепропетровщину

Агрессор в очередной раз бил по Никопольщине.

Вечером 28 июля враг избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии и БпЛА. Попал по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.

В результате атаки изуродован частный дом, повреждены четыре теплицы и 5 хозяйственных построек.

Утром 29 июля агрессор атаковал район дронами-камикадзе.

Есть и хорошие новости – ночью над областью уничтожили один разведывательный дрон и 5 шахедов, а также ракету.

Разбитое российское железо повредило 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава, — отметил Сергей Лисак.

К счастью, пострадавших нет.

Фото последствий:

Напомним, вчера из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали двое детей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: