Изуродованный дом и хозяйственные постройки: вечером враг атаковал Днепропетровщину

Вечером 28 июля враг избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии и БпЛА. Попал по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.
В результате атаки изуродован частный дом, повреждены четыре теплицы и 5 хозяйственных построек.
Утром 29 июля агрессор атаковал район дронами-камикадзе.
Есть и хорошие новости – ночью над областью уничтожили один разведывательный дрон и 5 шахедов, а также ракету.
Разбитое российское железо повредило 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава, — отметил Сергей Лисак.
К счастью, пострадавших нет.
Фото последствий:
Напомним, вчера из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали двое детей.
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