Изуродованные школы и жилые дома: в результате атаки на Львов есть погибшие, среди пострадавших — дети

Ранним утром 4 сентября враг обстрелял Львов. По данным городского головы Андрея Садового, атака производилась ракетами и шахедами.
В результате обстрела произошло возгорание жилых домов.
Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома, — сообщил Андрей Садовый.
Во многих домах на нескольких улицах выбило окна. Есть погибшие и пострадавшие.
По состоянию на 08:02, как сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, уже известно о трех погибших. Предварительно, среди них 14-летняя девушка и 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в одной из поликлиник города. Личность погибшего мужчины устанавливают.
По сообщению Андрея Садового, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. К медикам обратились 35 человек, из них – пятеро детей.
Изуродовано более 50 домов, учебные заведения, поражены 2 медицинских объекта.
На месте работают все профильные службы, ведется разбор завалов.
Напомним, сегодня россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенок.
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