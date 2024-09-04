Изуродованные школы и жилые дома: в результате атаки на Львов есть погибшие, среди пострадавших — дети

Враг обстрелял Львов.

Ранним утром 4 сентября враг обстрелял Львов. По данным городского головы Андрея Садового, атака производилась ракетами и шахедами.

В результате обстрела произошло возгорание жилых домов.

Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома, — сообщил Андрей Садовый.

Во многих домах на нескольких улицах выбило окна. Есть погибшие и пострадавшие.

По состоянию на 08:02, как сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, уже известно о трех погибших. Предварительно, среди них 14-летняя девушка и 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в ​​одной из поликлиник города. Личность погибшего мужчины устанавливают.

По сообщению Андрея Садового, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. К медикам обратились 35 человек, из них – пятеро детей.

Изуродовано более 50 домов, учебные заведения, поражены 2 медицинских объекта.

На месте работают все профильные службы, ведется разбор завалов.

Напомним, сегодня россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенок.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: