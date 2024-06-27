Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицей

Напомним, ранее мы писали, что враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина.

К счастью, никто не пострадал.

Утром 27 июня по Марганецкому обществу враг ударил дроном-камикадзе и артиллерией.

Агрессор атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В результате были изуродованы здания детсада и лицея, 5 многоэтажек, заброшенное здание и 2 авто.

О последствиях доложил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале и опубликовал фото.

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