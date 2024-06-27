Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицей

Сегодня 08:19
просмотров

Поздним вечером враг атаковал область.

Новости Днепра про Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицей

О последствиях доложил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале и опубликовал фото.

В Криворожском районе работало ПВО – сбили вражеский шахед.

Агрессор атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В результате были изуродованы здания детсада и лицея, 5 многоэтажек, заброшенное здание и 2 авто.

Утром 27 июня по Марганецкому обществу враг ударил дроном-камикадзе и артиллерией.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина.

Читайте также:

Новости Днепра про Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицейУкраїнська Новости Днепра про Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей
    Новости Днепра
    Вчера 21:56
    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей

    В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей,…

    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь
    Новости Днепра
    Вчера 10:33
    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

    Домой из плена России возвращается криворожец Виталий Сенченко - защитник…

    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп
    Новости Днепра
    Вчера 07:49
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

    Ночью в селе Лобойковка произошел пожар.

    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 07:24
    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)

    Вчера, 25 июня, вечером в Кривом Роге увидели огненную радугу.

    Последние новости

    В Днепре некоторые трамваи с 29 июня несколько дней будут курсировать по измененному маршруту
    В Днепре некоторые трамваи с 29 июня несколько дней будут курсировать по измененному маршруту

    Произойдут изменения в движении трамваев №18 и №19.

    Сегодня 08:44
    1
    просмотров
    Нападение на ветерана в Днепре: охраннику Тищенко избрали меру пресечения
    Нападение на ветерана в Днепре: охраннику Тищенко избрали меру пресечения

    Одного из охранников нардепа Николая Тищенко отправили под стражу.

    Сегодня 07:30
    2
    просмотров
    Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей
    Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей

    В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем.

    Вчера 21:56
    2
    просмотров
    Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024
    Украина сыграла в ничью с Бельгией, но вылетела из Евро-2024

    Сборная Украины выбыла из Евро-2024.

    Вчера 21:02
    2
    просмотров
    Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания
    Авто заглохло по дороге в больницу: в Днепровском районе полицейский помог мужчине без сознания

    В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания отца в больницу.

    Вчера 20:45
    2
    просмотров
    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК
    В Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет: графики от ДТЭК и ЦЭК

    В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.

    Вчера 20:07
    9
    просмотров
    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)
    Жительница Кривого Рога крутила себе кудри на волосах в АТБ (ВИДЕО)

    Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.

    Вчера 19:30
    4
    просмотров
    В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта
    В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта

    В Украине для нескольких видов транспорта будут введены е-билеты.

    Вчера 18:41
    4
    просмотров
    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад
    Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад

    Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в старинном красивом здании. Правда, от дома, возведенного в начале 1910-х годов, остался только красивый фасад. Внутри он полностью переделан.

    Вчера 17:53
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх