Изуродованные окна и детские игрушки: в результате атаки на Днепропетровщину повреждены детсад и лицей

О последствиях доложил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале и опубликовал фото.
В Криворожском районе работало ПВО – сбили вражеский шахед.
Агрессор атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В результате были изуродованы здания детсада и лицея, 5 многоэтажек, заброшенное здание и 2 авто.
Утром 27 июня по Марганецкому обществу враг ударил дроном-камикадзе и артиллерией.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина.
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