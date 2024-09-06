Изуродованные дома и авто: в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека

Из-за вражеской атаки на Днепропетровщине снова пострадали люди.

За прошедшие сутки с вечера до поздней ночи враг продолжал атаки на Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Значительные удары снова потерпела Никопольщина: враг бил по району беспилотниками, артиллерией и РСЗО «Град». В Никополе пострадала 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 домов, гараж, 2 автомобиля, лодка, линии электропередач и газопроводы.

Россияне ударили дроном-камикадзе по Криворожскому району – к счастью, обошлось без жертв. Поврежден частный дом.

Как сообщает Сергей Лысак, в Павлоградском и Синельниковском районах было громко. В результате обстрелов возникли возгорания. В последнем разбили до десяти частных домов, уничтожено хозяйственное сооружение.

Остальные последствия уточняются.

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