Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 1 ноября, около 16 часов вечера, на Набережной возле недостройки гостиницы «Парус» произошло ДТП. В результате аварии на бок опрокинулся BMW. Машина все еще лежит на обочине.

В больнице Мечникова спасают супругов, пострадавших во время ракетного удара…

В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены…

Без отопления и ремонта: как выглядит однокомнатная квартира за 262 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены растут, на вторичном рынке продажи квартир можно увидеть спад. Жилье стало дешевле. Однокомнатную квартиру в Днепре можно купить по цене иномарки, заплатив не более 300 тыс грн. Но такая цена… просмотров

Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами женского тела. 0 просмотров

Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители Днепра меньше времени проводят на прогулке, и все больше находятся дома. Чтобы отвлечься и немного расслабится журналисты dnepr.info составили подборку «осенних» фильмов. 0 просмотров