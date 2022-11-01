Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 1 ноября, около 16 часов вечера, на Набережной возле недостройки гостиницы «Парус» произошло ДТП. В результате аварии на бок опрокинулся BMW. Машина все еще лежит на обочине.
Предварительно никто не пострадал. На место вызвали патрульных.
Видео момента опубликовали в соцсетях днепряне.
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Яна Юхименко
Автор:
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