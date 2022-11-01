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Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 16:47
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В Днепре на Набережной произошло ДТП.

Новости Днепра про Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 1 ноября, около 16 часов вечера, на Набережной возле недостройки гостиницы «Парус» произошло ДТП. В результате аварии на бок опрокинулся BMW. Машина все еще лежит на обочине.

Предварительно никто не пострадал. На место вызвали патрульных.

Видео момента опубликовали в соцсетях днепряне.

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Новости Днепра про Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Изуродованная BMW лежит на обочине: в Днепре близ Паруса произошло ДТП (ВИДЕО)Русский

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