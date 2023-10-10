Израиль переходит в наступление на сектор Газа – министр обороны

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна переходит к «полному наступлению» на Сектор Газы. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией, и мы переходим к полному наступлению. У вас будет возможность изменить реальность здесь. ХАМАС хотел перемен в Газе, они произойдут на 180 градусов от того, что они себе представляли. Они пожалеют об этом момент, Газа никогда не вернется к тому, что было, — заявил он.
Напомним, ранее представители ХАМАС заявили, что будут казнить израильских пленных, если атаки на Сектор Газы будут продолжаться. В то же время позже в СМИ появилась информация о том, что представители исламской группировки готовы сесть за стол переговоров.
В результате атак ХАМАС по Израилю с субботы пострадали уже 2 806 человек, еще более 900 израильтян погибли. Также во время ответных ударов Израиля пострадали и умерли тысячи палестинцев.
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