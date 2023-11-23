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Изобретения школьников из Днепра отправили в космос

Сегодня 18:44
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Экспериментальные изобретения днепровских школьников оказались в космосе.

Новости Днепра про Изобретения школьников из Днепра отправили в космос

9 ноября две команды из Днепропетровской МАН посетили мыс Канаверал (США) при запуске ракеты SpaceX Dragon с их экспериментами на борту. Это произошло в рамках 17-й миссии SSEP – международной программы космических ученических экспериментов (Student Spaceflight Experiments Program, SSE

SSEP — это комплексная программа развития научного и STEAM-образования, которая нацелена на воспитание нового поколения ученых и изобретателей.

Программа нацелена на то, чтобы приобщить школьников всех возрастов к сообществу ученых и инженеров аэрокосмической отрасли, сформировать новое поколение ученых и изобретателей, вдохновить на проведение настоящих научных исследований и развитие навыков, актуальных в XXI веке.

Один из победных проектов, разработанных школьниками из Днепра, — исследование влияния гуминовых веществ на одноклеточные грибы в условиях микрогравитации. А второй проект их коллег из Кривого Рога – изучение влияния микрогравитации и перегрузки на диффузию в металлах.

Воспитанники присоединились к конференции участников SSEP в США. В ходе поездки они также посетили Космический центр имени Кеннеди и Научный центр Орландо.

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