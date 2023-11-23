Изобретения школьников из Днепра отправили в космос

9 ноября две команды из Днепропетровской МАН посетили мыс Канаверал (США) при запуске ракеты SpaceX Dragon с их экспериментами на борту. Это произошло в рамках 17-й миссии SSEP – международной программы космических ученических экспериментов (Student Spaceflight Experiments Program, SSE
SSEP — это комплексная программа развития научного и STEAM-образования, которая нацелена на воспитание нового поколения ученых и изобретателей.
Программа нацелена на то, чтобы приобщить школьников всех возрастов к сообществу ученых и инженеров аэрокосмической отрасли, сформировать новое поколение ученых и изобретателей, вдохновить на проведение настоящих научных исследований и развитие навыков, актуальных в XXI веке.
Один из победных проектов, разработанных школьниками из Днепра, — исследование влияния гуминовых веществ на одноклеточные грибы в условиях микрогравитации. А второй проект их коллег из Кривого Рога – изучение влияния микрогравитации и перегрузки на диффузию в металлах.
Воспитанники присоединились к конференции участников SSEP в США. В ходе поездки они также посетили Космический центр имени Кеннеди и Научный центр Орландо.
Читайте также:
Автор:
В Украине сложная ситуация с автогазом, которого либо нет, либо…
На Успенской площади почти до фундамента разобрали историческое здание.
В Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного.
В Днепре некоторые учителя получат доплату к зарплате.
В Украине сложная ситуация с автогазом, которого либо нет, либо цены на него быстро выросли.
На Успенской площади почти до фундамента разобрали историческое здание.
В Днепре можно стать Миколайчиком для раненого военного.
В Днепре некоторые учителя получат доплату к зарплате.
В Павлограде вынесли приговор предателю.
Будут судить офицера-дизертира.
Жители Днепра, которые имеют «лишние» квадратные метры вынуждены платить налог на недвижимость. Его сумму ежегодно устанавливает городской совет. В 2024 году оплачивается налог за 2023 год.
В Днепре объявили двойное штормовое предупреждение.
Реформаторы НУШ рассказали, как изменится обучение в старших классах.
В больнице Днепра из сердца раненого бойца вытащили обломок снаряда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!