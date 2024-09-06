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Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине

Сегодня 14:03
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Изменения касаются поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском.

Новости Днепра про Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине

На Приднепровской железной дороге произошли изменения в движении пригородных поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском, сообщили в Приднепровской железной дороге.

С 5 сентября и до отмены пригородный поезд № 6112/6123 Чаплино – Покровск – Чаплино тоже будет курсировать в ст. Удачно.

С 6 сентября:

— пригородный поезд № 6148 Чаплино – Покровск будет отправляться со ст. Чаплине в 06:05 (вместо 06:00), будет прибывать в ст. Покровск в 07:50;

— пригородный поезд № 6112 Чаплино – Покровск будет курсировать в сообщении Чаплино – Удачная, отправление со ст. Чаплино в 13:00 (вместо 11:50), прибытие в ст. Удачная в 14:24;

— пригородный поезд № 6152 Чаплино – Покровск будет отправляться со ст. Чаплино в 15:20 (вместо 15:15), прибытие в ст. Покровск-Пасс. в 17:05.

С детальным расписанием этих и других пригородных поездов, курсирующих в пределах Приднепровской железной дороги, можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала www.dp.uz.gov.ua, а также информационных досках железнодорожных вокзалов и станций».

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