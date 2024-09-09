Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 9 сентября

В Днепре 9 сентября общественный транспорт работает с изменениями. Также перенесены некоторые остановки.

В городе закончили ремонт трамвайного пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры. В связи с этим возобновляют движение по своему маршруту трамваи №5.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на Департамент транспорта.

Там также добавили, что в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого по-другому курсируют следующие автобусы и троллейбусы:

автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Кроме этого, в связи с вводом в эксплуатацию новой посадочной платформы остановки «ул. Степана Бандеры» на просп. Леси Украинки перенесены остановки:

для трамваев №12, №17 остановка «ул. Степана Бандеры» в сторону пл. Старомостовой будет перенесена и будет осуществляться перед перекрестком;

для трамваев №5 будет введена остановка «ул. Степана Бандеры» в сторону ж/м Западный.

Остановки перенесены и по пл. Вокзальной:

Автобусных маршрутов № 7 К и № 101 на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108;

Автобусного маршрута №32К, троллейбусного маршрута Б и трамвайного маршрута №1 на площадь Вокзальную в районе дома 2;

Автобусного маршрута №86 на ул. 128-й Бригады Теробороны в районе дома 2.

По вокзальной площади будут демонтировать аварийные конструкции дома, поврежденного из-за ракетного удара.

Все остальные маршруты общественного транспорта работают в обычном режиме.

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