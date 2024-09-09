Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 9 сентября

В городе закончили ремонт трамвайного пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры. В связи с этим возобновляют движение по своему маршруту трамваи №5.
Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на Департамент транспорта.
Там также добавили, что в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого по-другому курсируют следующие автобусы и троллейбусы:
Кроме этого, в связи с вводом в эксплуатацию новой посадочной платформы остановки «ул. Степана Бандеры» на просп. Леси Украинки перенесены остановки:
Остановки перенесены и по пл. Вокзальной:
По вокзальной площади будут демонтировать аварийные конструкции дома, поврежденного из-за ракетного удара.
Все остальные маршруты общественного транспорта работают в обычном режиме.
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