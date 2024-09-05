Издевались и убивали: кто такие «Днепропетровские маньяки», с историей которых россияне провели ИПСО

Речь идет о 2007 году, когда на улицах Днепра находили трупы животных, а впоследствии и людей. А одним из самых жутких дел стало убийство беременной женщины, из живота которой вырезали еще нерожденного ребенка.
Dnepr.info подробнее расскажет жуткую историю о днепровских маньяках, Игоре Супрунюке и Викторе Саенко, которую выбрали в качестве фейка российские пропагандисты, чтобы посеять панику среди украинцев.
На самом деле, сначала злоумышленников было трое. В группу входил еще один паренек по имени Александр Ганжа. Все трое учились в одном и том же классе, были знакомы с детства. Отец одного из них работал в прокуратуре, а мать была высокопоставленной чиновницей. Остальные двое также происходили из вполне нормальных семей.
Считается, что объединила молодых людей общая жажда преодолеть страхи. Кстати, преодолевали их они необычным способом – висение с балкона 14 этажа. Таким образом, ребята в конце концов преодолели свой страх – смерти они больше не боялись.
Лидер группы, Игорь Супрунюк, стал испытывать проблемы с законом еще в 8 классе: тогда его обвинили в жестоком избиении сверстников, вандализме. Под его влиянием находились Виктор Саенко и Александр Ганжа. В том же возрасте они вместе били окна в подъездах и воровали велосипеды. Кроме того, тогда Игорь вместе с Виктором совершил напал на мальчика и забрал его велосипед.
По версиям некоторых СМИ, то, что Супрунюка еще тогда не привлекли к ответственности, является заслугой его состоятельных и влиятельных родителей.
На этом преступления не остановились, а ужесточились. Молодые люди пытали и убивали кошек и собак, фиксируя процесс на видео. Снова заметим, что происходило это в 2003-2004 годах (в некоторых источниках – 2004-2005 гг.). Как потом они объяснили, пытки над животными были для них закалкой воли, чтобы стать наемными киллерами.
Затем, за год-два до начала серийных убийств, ребята изуродовали лица двух сверстников.
Первое убийство совершили 25 июня 2007 года, напав на женщину и мужчину. Тогда ребятам было по 19 лет. Обычно били молотком по голове. Далее выбирали разных по полу и возрасту жертв, однако чаще всего это были женщины, дети или пожилые люди. Убивали просто так, без причины.
Таким образом, погиб 21 человек.
Поймали преступников в момент, когда они пытались продать телефон одной из жертв. Когда устройство было включено, сигнал был перехвачен правоохранителями. Преступников задержали прямо у кассы ломбарда.
Следствие велось в течение 9 месяцев, за это время обвиняемые первоначально признавались в преступлениях и отчасти признавали вину. Впоследствии Супрунюк заявил, что показания выбили из него силой, и до конца следствия полностью отрицал свои злодеяния.
В ходе расследования было установлено, что в жестоких убийствах Александр Ганжа не участвовал, поэтому получил наказание в виде лишения свободы на 9 лет, а вот Супрунюк и Саенко были осуждены на пожизненное пребывание за решеткой.
Несмотря на многочисленные обжалования решения суда от родителей, в 2009 году Верховный Суд принял решение о пожизненном заключении обвиняемых.
Зачем и для чего они это делали сейчас достоверно неизвестно, ведь обвиняемые не признавались психически неуравновешенными. Относительно этого мнения разнятся. Сами они подчеркнули, что хотели стать профессиональными наемниками. Никаких корыстных побуждений у них не было.
После этой истории «Днепропетровские маньяки» получили свое имя. И именно о них россиянами недавно был создан фейк, чтобы посеять панику среди украинцев.
Кстати, по данным следствия, во время обысков в компьютере злоумышленников кроме видео и фото преступлений нашли полный список жертв, которых Игорь Супрунюк называл своими рабами и считал, что в потустороннем мире они будут ему служить.
Напомним, ранее мы писали подробнее о преступлениях «Днепропетровских маньяков».
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