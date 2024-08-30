Избиение активистки в Днепре: пострадавшая отреагировала на комментарий жены подозреваемого

Активістка, яку побив сусід у Дніпрі, відповіла на коментар дружини нападника.

Активистка Леся Волобуева на своей странице в Instagram отреагировала на комментарий, обнародованный супругой нападающего и рассказала дополнительные детали инцидента, отметив, что в результате конфликта пострадал несовершеннолетний ребенок.

Как уже сообщалось, конфликт начался с того, что девушка не позволила соседу погладить свою собаку. Девушка замечает, что заботится о безопасности домашнего любимца и не позволяет незнакомым лицам к нему приближаться. По этой причине она и сделала замечание соседу.

Я всегда беспокоюсь о безопасности моей собаки и не спускаю ее с поводка… А когда к ней тянется незнакомое мне лицо значительно большего размера, чем я сама, то я не хочу, чтобы моя собака испугалась, и имею право сделать замечания. А теперь представьте, что этот незнакомый вам человек преграждает вам прямой путь к вашему дому и доказывает вам, что он будет делать, что захочет. А ваши аргументы бездействуют, — говорится в сообщении Олеси.

По словам девушки, ударом в пах она пыталась «освободить путь домой», однако мужчину это не остановило. А газовый баллон использовала для самозащиты после того, как мужчина поднял руку вверх, вероятно, с намерением ударить, и начал приближаться.

И, как их сторона заявляет, газ попал ребенку в глаза. А на видео «ребенка» даже не было там. У калитки стояла его жена, а ребенок вернулся уже после нанесения ударов, – заметила девушка.

Пострадавшая также опубликовала видео инцидента с дополнительным кадром, на котором видно, как нападающий ударил не только ее, но и свою жену. Посмотреть можно по ссылке.

Как рассказывает Олеся, сама жена подозреваемого отрицала, что муж поднимает на нее руку, однако факт избиения подтвердили соседи.

Расследование продолжается.

Избиение активистки в Днепре: что известно?

Из-за социальных сетей стало известно о том, что 9 августа в Днепре возле одного из домов в Самарском районе было совершено нападение на активистку. По словам пострадавшей, нападавший был в нетрезвом состоянии. К публикации было добавлено видео-доказательство. По факту нападения в полиции было открыто два уголовных введения.

Впоследствии на публикацию пострадавшей отреагировала жена нападающего и рассказала собственную версию инцидента, добавив кадры видео, которые до этого не обнародовала Олеся.Как сообщала женщина, в результате конфликта она, ее муж и его несовершеннолетняя дочь получили ожоги роговицы обоих глаз разной степени тяжести. Дочь подозреваемого лечилась в стационаре.

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