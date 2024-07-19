Из-за жары река Днепр превращается в болото: когда ситуация улучшится

В Днепре река цветет и неприятно пахнет.

Река Днепр превращается в болото из-за аномальной жары. Вода отошла от берега и стала зеленой. Температура +36 градусов приводит к ее быстрому испарению и размножению сине-зеленых водорослей. Такая ситуация продлится до конца лета.

Об этом сообщает «ДнепрТВ».

По словам проректора по научной работе ДНУ им. А. Гончара и эколога Олега Макаренко проблема решится, когда температура воздуха станет ниже и река наполнится водой. Впрочем, он отмечает, что нынешняя ситуация угрожает популяции рыбы.

«Ожидается, что может возникнуть дефицит кислорода в приповерхностном и придонном слоях воды из-за повышения температуры и массового развития водорослей. Этот дефицит кислорода может привести к гибели гидробионтов. Поэтому, если на этой неделе будет держаться жара до 40 градусов, можем ожидать определенного замора рыбы и других водных организмов”, – рассказал Олег Макаренко.

Из-за такой жары температура воды в Днепре в верхнем слое уже поднялась до 28 градусов. В последний раз река так нагревалась в июле 2010 года.

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